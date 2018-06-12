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"التعليم": مصطلح "تقفيل الامتحان" خاطئ جدًا

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:29 م
التعليم: مصطلح تقفيل الامتحان خاطئ جدًا
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عقب الدكتور رضا حجازي مدير قطاع التعليم العام، على صعوبة امتحانات الثانوية العامة قائلًا: لو كل الطلبة حصلت على الدرجة النهائية فهل هذا سيكون امتحان"، مشيرًا إلى أن الامتحان لابد وأن يميز بين الطلاب ومهارتهم. 

وأكد حجازي خلال تصريحات تلفزيونية، أن الامتحان كان مطابقًا للمواصفات طبقًا لمدير عام المادة، مشيرًا إلى أنه سينتظر تصحيح العينة العشوائية لاتخاذ القرار، لافتًا إلى أن مصطلح "تقفيل الامتحان" خاطئ جدًا. 

وتابع مدير قطاع التعليم، أن هناك شخصين انتحلوا شخصية طالبين في محافظة سوهاج، مشيرًا إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضدهم، مضيفًا أنه تم ضبط 15 حالة غش، موجهًا الشكر للمسئولين، منوهًا أنه من الغد سيعلن النتيجة النهائية للغة العربية غدًا وستكون 95%، وعن الإنجليزية سيبدأ من الغد أخذ العينية العشوائية. 

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