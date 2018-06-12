نجوم السياسة والفن في العرض الخاص لفيلم "كارما" (صور)

أقيم منذ قليل العرش الخاص لفيلم كارما بحضور نجوم الفن والسياسة باحدي سينمات اكتوبر .





وحرص علي حضور العرض وتهنئة صناع الفيلم كل من نجوم الاعلام الاعلامية لميس الحديدي، والاعلامي مجدي الجلاد و الفنان مصطفى درويش والناقد طارق الشناوي والمخرج محمد حمدي والمنتج سيف عريبي والمنتج ابراهيم المعلم والكاتب الصحفي عادل السنهوري والكاتب الصحفي وائل السمري والفنان صبري فواز و الاعلامية والاعلامية انجي انور والفنانة هالة صدقى والفنانة لبلبة و السياسي عمرو موسي وزوجته والفنان خالد الصاوي والفنان ماجد المصري والفنان سمير صبري.





يذكر أن فيلم "كارما" من بطولة عمرو سعد وغادة عبد الرازق وزينة ووفاء عامر وماجد المصرى وحسن الرداد وخالد الصاوى ودلال عبد العزيز وإيهاب فهمى والإعلامى يوسف الحسينى، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف محمد رفيع، وإخراج خالد يوسف.







