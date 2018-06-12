لاعب الأوروجواي يقترب من مزاملة النني في أرسنال





أشارت تقارير صحفية إيطالية، أن لاعب وسط سامبدوريا لوكاس توريرا يقترب من الانتقال إلى نادي أرسنال خلال فترة الميركاتو الصيفي.





وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نجم خط وسط منتخب أوروجواي قد وافق على العرض المالي الذي قدمه الأرسنال بقيمة 30 مليون يورو.





وقالت الصحيفة الإيطالية، أن اللاعب اتفق خلال اجتماع اليوم مع مسؤولي المدفعجية، على كل التفاصيل النهائية للصفقة ومن المنتظر أن يوقع عقد مدته خمس سنوات.



