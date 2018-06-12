"عكاشة": الدولة تدعم أسطوانات البوتاجاز بـ27 مليار جنيه سنويًا

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، أن سعر إسطوانة الغاز الأساسي 147 جنيه، وتبيعها للمواطن بـ40 جنيه؛ أي أن مصر تدعم كل إسطوانة غاز بـ107 جنيه.





وأوضح "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء، أن الدولة تدعم إسطوانات البوتاجاز بمبلغ 27 مليار جنيه سنويًا.





وأضاف أن زيادة أسعار إسطوانة البوتجاز لا يعتبر غلاءً؛ لأن الدولة ما زالت تدعمها، موضحًا أن زيادة الأسعار تجعل المواطن يحافظ على الغاز، ويرشد الاستخدام.



