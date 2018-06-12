نور قدري: 3 أسباب وراء تقديم صابرين في "عوالم خفية"

كشفت الفنانة نور قدري سبب انجذابها لشخصية "صابرين" التي تقدمها في مسلسل "عوالم خفية" المذاع حصريًا على قناة CBC.





أوضحت قدري في تصريحات لايف إلى الصفحة الرسمية لقناة CBC على فيسبوك أن الشخصية التي تجسدها وهي زوجة الضابط "رؤوف" الذي يجسده الفنان فتحي عبدالوهاب مختلفة كما تدور أحداثها على خط كوميدي يمزج بالدراما.





أكدت الفنانة أن ما جذبها أيضًا إلى الدور هو مشاركتها للفنان فتحي عبد الوهاب، مضيفة أنها كانت سعيدة بالعمل مع هذا الفنان، خاصةً وأن المشاهد بينهما كان بها تلقائية و"إيفيهات" ساعد في ظهورها مخرج "عوالم خفية" رامي إمام.





قالت نور قدري إن من ضمن الأسباب أيضًا أنها لمست كل بيت، فهي البنت المخطوبة التي تواجه مشاكل كثيرة مع خطيبها حتى تتزوج.





"عوالم خفية" من إخراج رامي إمام الذي شارك في الإنتاج أيضا، وتأليف محمد محرز، وأمين جمال، ومحمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الزعيم عادل إمام كل من رانيا فريد شوقي، مي سليم، فتحي عبدالوهاب، صلاح عبدالله، بشرى، أحمد وفيق، هبة مجدي، طارق صبري، محمد عز، نور قدري، أسامة عباس، خالد أنور، أحمد عبدالله محمود.





يعرض المسلسل يوميًا على شاشة CBC في تمام الثامنة مساءً، فيما يعرض على سي بي سي دراما في الحادية عشر مساءً.