الأمن الإيراني يعتقل 50 عاملًا في الأحواز

أعلن اتحاد العمال الأحرار في إيران، عن اعتقال السلطات الأمنية عشرات العمال من المجموعة الوطنية الإيرانية لصناعة الصلب في الأحواز جنوب إيران من ليلة يوم الاثنين وحتى يوم الثلاثاء، ونقلهم إلى سجن يضم مهربي المخدرات.





وقال الاتحاد في بيان صحافي له إنه “تم اعتقال ما يقرب من 50 عاملًا من قبل وحدة خاصة من قوة إنفاذ القانون خلال احتجاجات أقيمت في وقت متأخر مساء الاثنين في منطقة كيانبارس في الأحواز جنوب إيران”.





وأوضح أن “المئات من العمال كانوا يتظاهرون أمام مبنى محافظة خوزستان للمطالبة بحقوقهم المتأخرة منذ 14 شهرًا رغم وعود السلطات بدفع رواتبهم المتأخرة”.





ووفقًا لبيان الاتحاد الإيراني للعمال، فإنه تم احتجاز ما لا يقل عن 15 عاملًا في تجمع تم تنظيمه يوم الثلاثاء في محافظة خوزستان، مضيفًا أن “35 عاملًا اعتقلوا مساء الاثنين”.









وأشارت المنظمة العمالية إلى أن المعتقلين كانوا محتجزين في مركز احتجاز تشرف عليه قوات الشرطة، ويضم مهربي المخدرات، واصفة هذا العمل أنه “هجوم رهيب على الطبقة العاملة في إيران”.