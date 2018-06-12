متحدث البرلمان يكشف حقيقة فرض 150 جنيهًا رسوم على دفن الموتى



وتابع حسب الله خلال تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن اختصاص مجلس النواب هو التشريع ومراقبة أداء الحكومة.



ونفى المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان سيفرض رسوم 150 جنيهًا على دفن الموتى، مؤكدًا أنه خبر ليس له أساس من الصحة، مناشدًا المواطنين بعدم تصديق كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي.



قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن فرض رسوم على خدمات الحكومة التي تقدمها الدولة من اختصاص السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة.