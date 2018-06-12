جيرارد: انضمام محمد صلاح لليفربول نقطة تحول

أكد ستيفان جيرارد نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن تعاقد ليفربول مع الدولي المصري محمد صلاح كان قرارًا في غاية الأهمية للعودة بالنادي للمنافسة مرة أخرى.

وقال جيرارد في تصريحات تليفزيونية: "منذ فترة كبيرة ونحن لم نجلب لاعبين كبار على مستوى النادي، ولذا كان انضمام صلاح للريدز نقطة تحول".

وتابع: "العلاقة بين صلاح ويورجن كلوب تبدو لي أنها مثالية للغاية".

وواصل: "صلاح تطور كثيرًا على المستوى البدني وهذا سيفيده كثيرًا".

واستطرد: "المهارات والسرعات التي يتمتع بها صلاح تجعله في قائمة أفضل لاعبي العالم، وجودة مستواه وأرقامه المميزة ظهرت مبكرًا".