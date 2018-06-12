عيد ميلاد جنى ثروت بحضور نجوم الفن والمجتمع (صور)

احتفلت الفنانة ونجمة مسلسل "فوق السحاب" جني ثروت بعيد ميلادها وسط العائلة والأصدقاء وبحضور نجوم الفن والمجتمع.





وجاء أبرز الحضور: الفنانة إلهام شاهين، والفنانة نهال عنبر، والفنان أمير شاهين، والمخرج أيمن شاهين، والفنانة حنان العربي، والفنان عمرو عيسى، والفنان محمد الجوهري، والمستشار رامي رسلان وسيدة الأعمال ملك عماد ورجل الأعمال مراد نصري عضو مجلس إدارة سيتي ستارز وزوجته المذيعة شيرين الدميري وذلك بمطعم tribl 9 بمصر الجديدة.





يذكر أن آخر أعمالها مع النجم هاني سلامة والمخرج رؤوف عبدالعزيز والكاتب حسان دهشان والمنتج تامر مرسي والذي يعرض الآن في شهر رمضان الكريم.



