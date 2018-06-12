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في عيد ميلادها الـ38.. إليكِ أجمل إطلالات "أدريانا ليما" الجمالية! (صور)

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:10 م
في عيد ميلادها الـ38.. إليكِ أجمل إطلالات أدريانا ليما الجمالية! (صور)
أدريانا ليما
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بسحرها الغريب وجمالها الساحر والفريد من نوعه، استطاعت النجمة البرازيلية أدريانا ليما، ان تطبع هوية جماية خاصة بها خصوصاً من خلال تألقها بأجمل رسمات المكياج القوي والبارز مع تسريحات الشعر العصرية التي لا تتردّد بتطبيقها.

نستعرض لك أجمل إطلالات أدريانا ليما الممزوجة بين نعومة مكياج العيون وجرأة الشفاه البارزة مع تسريحات شعر متنوعة تحافظ على جمالها الناعم.

مكياج برونزي براق
في عيد ميلادها الـ38.. إليكِ أجمل إطلالات "أدريانا ليما" الجمالية! (صور)
بجمال بشرتها السمراء وسحر عينيها الزرقاوتين الممزوجة مع رسم المكياج الجريء، حافظت أدريانا ليما على طريقة رسم عيون ساحر مع الظلال البرونزي البراقة. فتختار هذه التدرجات في العديد من إطلالاتها الجمالية مع الظلال الهادئة التي تغمر حدود الحواجب. وغالباً ما تتألق من خلال إبراز سحبة العين مع الآيلاينر الاسود المجنح على كامل الجفون العليا والسفلى بأسلوب مميز. وعندما تقرّر تمرير الظلال الداكنة، نراها تختار مكياج السموكي مع الألوان البراقة وتتجه نحو البشرة الموحدة التي تبرز عينيها، مع عدم إهمال تكثيف طبقات الماسكارا السوداء قدر المستطاع.

أحمر شفاه جريء
في عيد ميلادها الـ38.. إليكِ أجمل إطلالات "أدريانا ليما" الجمالية! (صور)
أما أحمر الشفاه فجعل إطلالات أدريانا ليما استثنائية وفي غاية الجمال، خصوصاً أنها لا تتردّد بتطبيق شتى أنواع الألوان القوية والبارزة بدءًا من الأحمر القوي، وصولاً الى البرتقالي. أما الألوان المخملية فهي الأحب على قلبها وتبرز بقوة بإطلالاتها في العديد من المناسبات، خصوصاً مع الكونتور القريب من اون الشفاه.

تسريحات شعر مبلّلة
في عيد ميلادها الـ38.. إليكِ أجمل إطلالات "أدريانا ليما" الجمالية! (صور)
بالنسبة لتسريحات الشعر الخاصة بالجميلة أدريانا ليما فغالباً ما تختار التسريحة المنسدلة على كتف واحد مع الغرة الجانبية. إلى جانب ذلك، لا تتردّد بالتألق بتسريحات الشعر المبلل مع خصل ذيل الحصان العالية، والكعكة المنخفضة التي تختارها مع الشعر المشدود، من دون إسدال الخصل على وجهها لإطلالة راقية.
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