ميركل: أوروبا في موقف صعب.. ونحتاج سياسة خارجية مشتركة

قالت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا في موقف صعب في ظل التطورات الأخيرة على الساحة الدولية، مطالبة بسياسة خارجية أوروبية مشتركة.





وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مستشار النمسا سبستيان كورتس، في برلين، عقب جلسة مباحثات جمعتهما.





وقالت ميركل:”اتفقنا على أن أوروبا في موقف صعب في ظل الوضع العالمي الحالي”.





وتابعت:”لدينا تحديات واضحة على صعيد السياسة الخارجية، وعلينا أن نتحرك بشكل مشترك”، في إشارة لضرورة تطوير سياسة خارجية مشتركة للاتحاد الأوروبي.





وأضافت:”تجربة قمة مجموعة السبع الأخيرة أكدت هذه الفكرة لدي”.





وحول ملف الهجرة، قالت ميركل:”يجب أن نتعاطى مع مسألة الهجرة غير الشرعية بشكل موحد في جميع أنحاء أوروبا”، مضيفة:”الهجرة غير الشرعية يمكن أن تسبب ضررًا بالغًا لأوروبا، ومبدأ حرية الحركة داخل دول الاتحاد الأوروبي”.





ومضت قائلة:”حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أمر ضروري في هذا الإطار”.





بدوره، قال سبستيان كورتس إن “مسألة تقوية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ستكون في بؤرة اهتمام الرئاسة النمساوية للاتحاد” التي تبدأ مطلع يوليو/تموز المقبل وتستمر 6 أشهر.





وتابع:”يجب تزويد الوكالة الأوروبية لحماية الحدود الخارجية بالمعدات التي تحتاجها”.





ومضى قائلًا:”الاتحاد الأوروبي بحاجة للتركيز على القضايا الكبيرة”، موضحًا:”لا نملك اتفاقًا بين دول الاتحاد في قضايا كبيرة ومهمة، مثل إدارة الحدود الخارجية، وملف السياسة الخارجية. ويجب أن نعمل من أجل التوصل لاتفاق في هذه القضايا”.





وفي وقت سابق اليوم، استقبلت ميركل في مقر المستشارية في برلين، كورتس، الذي يُجري زيارة لألمانيا بدأت اليوم، وتستمر حتى الأربعاء.





وجرت يومي الجمعة والسبت الماضيين، اجتماعات قمة مجموعة السبع في كندا، حيث شهدت خلافات بين الدول الأوروبية من جانب، والولايات المتحدة من جانب آخر، بشأن الاتفاق النووي مع إيران، وفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على وارداتها من الصلب والألمونيوم، الأسبوع الماضي، ما أضر بالشركات الأوروبية بشكل كبير.