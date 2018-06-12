ضبط متهم بالعريش هارب من جناية قتل بأسيوط

نجحت مديرية أمن شمال سيناء بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط من ضبط متهم هارب من جناية قتل عمد بمحافظة أسيوط ومختبىء بمدينة العريش.





وبعد التحريات الأمنية لإدارة البحث الجنائي تم تحديد منزل مختبىء داخله المتهم بحي أسيوط جنوب مدينة العريش وعلى الفور أمر اللواء رضا سويلم مدير أمن شمال سيناء بسرعة القبض على المتهم وتم محاصرة المنزل وضبط المتهم ويدعى سراج محيي الدين بيومي 35 عاما هارب من جناية قتل عمد رقم 6510 جنايات اسيوط وتم احالة المتهم لتحقيقات النيابة العامة تمهيدا لترحيله لمحافظة أسيوط لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده.