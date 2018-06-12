"النيل للأخبار" تذيع فعاليات مونديال روسيا في برنامج جديد

تبدأ قناة النيل للأخبار في تغطية بطولة كأس العالم بروسيا 2018 بإطلاق برنامج يومي يبدأ من الاربعاء في الثانية ظهراً كل يوم ولمدة ساعة كاملة لنقل فعاليات وأحداث مونديال روسيا .





ويقوم البرنامج بنقل ردود الأفعال في الشارع العربي والعالم من خلال شبكة مراسلي القناة على مباريات المونديال ومشاركة اربع منتخبات عربية في المونديال لأول مرة .





ويحل الصحفي عمر عبد الله محلل الكرة العربية ضيفاً على حلقة الأربعاء التى يقدمها المذيع محمد عبد الحكم تحت إشراف أميرة سالم رئيس القناة للحديث عن الساعات الأخيرة التى تسبق المونديال .