حسام حسن يكشف حقيقة استقالته من تدريب المصري

كشف حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، حقيقة الأنباء التي تداولت استقالته من تدريب الفريق البورسعيدي اليوم.

ونفى حسام حسن هذه الأنباء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده باستاد النادي المصري، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت أداء مميز للفريق رغم الظروف الصعبة التي واجهته وجهازه خاصة بالموسم الأول.









وتابع:" نجحنا خلال المواسم الماضية في الحفاظ على تواجد الفريق بالمربع الذهبي واللعب في البطولة الكونفدرالية الأفريقية والوصول لنهائي الكأس، مشددا على أنه من الطبيعي أن يكون النادي المصري متواجد في المربع الذهبي طوال تاريخه ولذلك نجح وجهازه في إعادته لوضعه الطبيعي".





وأوضح:" لكي نحافظ على استمرار هذا النجاح الفريق إلى 5 لاعبين جدد، وقمنا بإبلاغ مجلس الإدارة رسميا بهم منذ الموسم الماضي ووقتها كانوا في المتناول ولن يكلفوا النادي الكثير، ولكن لم يتم التعاقد معهم في الوقت الذي طلبهم فيه، وانتقل اللاعبين إلى أندية أخرى مع بداية الموسم الجديد، لافتا أنه يجب استغلال تلك النجاحات ومكانة النادي المصري في توفير ميزانية أكبر، وهذا ليس دوره ولكنه دور مجلس الإدارة.

وأكد المدير الفني للفريق على أن النادي لم يحسم موقف التجديد لمهاجم الفريق "بانسيه"، على الرغم من حاجة الفريق لجهوده ومطالبة الجهاز الفني للإدارة بالتجديد للاعب، ولكن المجلس يتحدث على أن اللاعب أخطأ في المجلس ومصاب وسيتحمل النادي أعباء مالية بسبب راتبه.





وأكمل:" مصير محمد حمدي، الجناح الأيسر للفريق لم يحسم بعد سواء بالبقاء أو الانتقال لنادي أخر، موجها حديثه لجماهير النادي قائلا :"الحصول علي البطولات يحتاج لدعم الفريق وتلبية مطالب الجهاز الفني، ونتغلب على الفروق بيننا وبين الأندية الأخرى للحفاظ على مكانتنا من خلال جهودنا في الأداء الخططي والتكتيكي والمهاري".