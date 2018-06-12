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ليبرمان يشترط رؤية الجنود المأسورين لدى حماس مقابل زيادة مساعدات غزة

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:03 م
ليبرمان يشترط رؤية الجنود المأسورين لدى حماس مقابل زيادة مساعدات غزة
أفيغدور ليبرمان
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وكالات
 
دعا وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الثلاثاء، حركة حماس السماح للصليب الأحمر الدولي، بتفقد وزيارة الجنود المأسورين لديها في غزة، مقابل السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

وقال ليبرمان، أثناء جولة تفقدية لحدود قطاع غزة الثلاثاء: “نطالب بالسماح للصليب الأحمر برؤية الأسرى والجنود، بعد ذلك سيكون الأمر أسهل بكثير، وليس بالضرورة التوصل إلى هدنة طويلة المدى، لكن سنسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة”.

واللافت أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، برؤية الجنود، وليس تحريرهم ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.
المزيد عن: حماس الجنود الاسري الاسري أفيغدور ليبرمان
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