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بي إم دبليو تعلن عن الموعد الرسمي لإطلاق "X7" موديل 2019

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:05 م
بي إم دبليو تعلن عن الموعد الرسمي لإطلاق X7 موديل 2019
بي إم دبليو X7
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أعلنت شركة بي إم دبليو عن إطلاق وحش الأراضي الوعرة X7 الجديد مطلع عام 2019 لتتوج به عائلة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الوحش X7 الجديد يأتي بطول 10ر5 متر  ويوفر أماكن لما يصل إلى 7 ركاب، وذلك بفضل صف الجلوس الثالث القابل للطي كهربائيا.

وعلى صعيد الدفع، سيعتمد الوحش X7 الجديد على سواعد محركات بنزين وديزل سداسية وثمانية الأسطوانات. ولم تكشف الشركة الألمانية عن أية بيانات دقيقة بشأن معدلات الأداء، مؤكدة فقط أن الوحش سيزأر بقوة تزيد عن 450 حصان.

كما سيتمتع الوحش X7 الجديد بديناميكية القيادة والراحة الفائقة أثناء السير، وذلك بفضل نظام التعليق الهوائي ثنائي المحاور ونظام توجيه المحور الخلفي ومعادلة التأرجح الأوتوماتيكية.
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