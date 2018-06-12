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كارتيرون يصل القاهرة صباح الغد لبدء رحلة تدريب الأهلي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:03 م
كارتيرون يصل القاهرة صباح الغد لبدء رحلة تدريب الأهلي
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علي نبوي
 
 يصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي غدًا الأربعاء في تمام الحادية عشر صباحًا لمطار القاهرة قادمًا من أمريكا.

وأعلن النادي الأهلي اليوم التعاقد مع كارتيرون بعد فسخ عقده مع نادي فينيكس الأمريكي، لمدة موسمين، خلفًا لحسام البدري.

ومن المقرر أن يقدم النادي الأهلي المدرب الجديد للإعلام في مؤتمر صحفي بمقر النادي بالجزيرة.

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