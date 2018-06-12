توفيق عكاشة: "بحترام اليهود جدًا وبنحني لهم احترامًا" (فيديو)

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الفكر اليساري وضعه اليهوي الماسوني كارل ماركس، معقبًا: "أنا بحترم اليهود جدًا وبنحني لهم احترامًا عشان بيشتغلوا وبيخططوا صح".



وتابع "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "العاصمة"، مساء الثلاثاء، أن مشكلة اليهود مع العرب أنهم يملكون أمهات العلوم والاقتصاد، معقبًا: "بيملكوا 80% من اقتصاد الكون وتعدادهم لا يتجاوز الـ17 مليون".



وأشار إلى أن اليهود وضعوا خطة في القرن الـ17 للجلوس على عرش العالم الاقتصادي والعلمي، لكي يحكموا العالم، ونجحوا في ذلك.

