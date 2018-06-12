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في الجلسة الأولى لجوائز الدولة وزير الثقافة تحول جائزة نجيب محفوظ للعالمية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:02 م
في الجلسة الأولى لجوائز الدولة وزير الثقافة تحول جائزة نجيب محفوظ للعالمية
وزير الثقافة
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سعد نبيل
 
رحبت الدكتورة ايناس عبدالدايم وزير الثقافة، بالحاضرين في اعلان جوائز الدولة 2018، كما عبرت عن تقديرها العميق لكل اعضاء المجلس، مؤكدة على تهمية دور المجلس في متابعة وتطوير السياسات الثقافية في مصر.

حيث تم التصديق في الجلسة الاولى على محضر الاجتماع السابق، والقرارات التي سبق ان تصدرها وزير الثقافة بموجب توصيات المجلس وتفويض عبدالدايم، في اجتماع المجلس ةالسابق.

ومن جانبها دعت إيناس عبدالدايم، الى ضرورة تفعيل دور المجلس في المرحلة القادمة، وان يجتمع دورية لطوير ومتابعة السياسات الثقافية، حيث وافق المجلس على اقتراح وزيرة الثقافة بشأن تحويل جائزة نجيب محفوظ الى جائزة عالمية في الابداع، بالاضافة الى ويادة قيمتها المالية.
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