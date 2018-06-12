مفاجأة.. الزمالك يدرس الإطاحة بالنيجيري معروف يوسف

طلب مسئولو نادي الزمالك من أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب الوسط بإحضار عروض رسمية، بعد الأنباء التي وصلت لهم عن وجود عروض من السعودية والإمارات.

وتحدث مسئولو الزمالك مع فرحات وطالبوه بعروض رسمية للبت فيها تمهيدا لبيعه في الموسم القادم.

ويبحث الزمالك التعاقد مع اثنين أفارقة في خط الهجوم، ولذلك يسعى الأبيض للتفريط في لاعبه النيجيري.