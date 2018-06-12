عمرو بدر: "تنظيم الصحافة" أسوأ قانون لشؤون المهنة منذ سنوات

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن قانون تنظيم الصحافة الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، هو أسوأ قانون لتنظيم شؤون المهنة منذ سنوات، بما فيهم قانون 96 الذي ثارت عليه الجماعة الصحفية في عمومية 1995 وأسقطوه.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن القانون يُصادر الحريات، ويتوسع في كلمات مطاطة مثل "تهديد الديمقراطية والتعصب والكراهية"، واصفًا ذلك بأن ليس له معنى واضح.

وفيما يخص المؤسسات الصحفية القومية، شدد عضو مجلس النقابة على أن القانون يحتوي على "كوارث" حقيقية في تعيينات مجالس الإدارة ورئاسة التحرير، فضلًا عن تشكيل الجمعية العمومية لأي مؤسسة قومية، بالإضافة إلى تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة.

وتابع: في القانون الجديد، أصبح رئيس الهيئة الوطنية للصحافة هو رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة مصر، وهذا يجب أن نرفضه ونتصدى له.