توفيق عكاشة: السيسي ينتهج سياسات اقتصادية سليمة 100%
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:01 م
أمنية فوزي
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتهج سياسات اقتصادية سليمة بنسبة 100%.
ولفت "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء، إلى أن المشكلة الاقتصادية التي نمر بها تعود إلى عام 1952، بسبب تطبيق الاقتصاد الاشتراكي.
وتابع: "مصر أول دولة على الأرض ومتساوية تمامًا مع القدس في رغبة البعض في امتلاكها"، لافتًا إلى أن اليهود يترجمون الدين إلى سياسات ويسيرون عليها وينتهجوها.
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