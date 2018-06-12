ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توفيق عكاشة: السيسي ينتهج سياسات اقتصادية سليمة 100%

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 11:01 م
توفيق عكاشة: السيسي ينتهج سياسات اقتصادية سليمة 100%
توفيق عكاشة
طباعة
أمنية فوزي
 
أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتهج سياسات اقتصادية سليمة بنسبة 100%.

ولفت "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء، إلى أن المشكلة الاقتصادية التي نمر بها تعود إلى عام 1952، بسبب تطبيق الاقتصاد الاشتراكي.

وتابع: "مصر أول دولة على الأرض ومتساوية تمامًا مع القدس في رغبة البعض في امتلاكها"، لافتًا إلى أن اليهود يترجمون الدين إلى سياسات ويسيرون عليها وينتهجوها.
المزيد عن: عبد الفتاح السيسي توفيق عكاشة التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
2
x
15:05
4
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
4
x
18:00
0
ليتوانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 11:50:00 PM