توفيق عكاشة: السيسي ينتهج سياسات اقتصادية سليمة 100%

أكد الإعلامي توفيق عكاشة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي ينتهج سياسات اقتصادية سليمة بنسبة 100%.





ولفت "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء، إلى أن المشكلة الاقتصادية التي نمر بها تعود إلى عام 1952، بسبب تطبيق الاقتصاد الاشتراكي.



