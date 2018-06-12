وفد هندى يزور مركز خدمات المستثمرين

التقت منى زوبع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ڤينود بهادي القائم بأعمال سفير الهند بالقاهرة.





تناول اللقاء بحث العلاقات الاستثمارية المصرية الهندية وفرص الاستثمار الواعدة في مصر.





ومن جانبها رحبت منى زوبع بالتوسع في الاستثمارات الهندية في مصر وقامت بدعوة الشركات الهندية للاستثمار في محافظات الصعيد ، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الهندية وعدد من المجالات منها تكنولوجيا المعلومات والصناعات اليتروكيماوية وصناعة السيارات والغزل والنسيج.





في نهاية اللقاء تم اصطحاب ڤينود بهادي في جولة داخل مركز خدمات المستثمرين للاطلاع على تجربة الهيئة في خدمة المستثمرين في إطار السعي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية لترويج وتسهيل الاستثمار الهندية Invest India