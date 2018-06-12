ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نابولي يضم سيموني فيردي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:50 م
نابولي يضم سيموني فيردي
طباعة
وكالات
 
أعلن نادي نابولي رسمياً تعاقده مع الدولي الإيطالي سيموني فيردي، قادماً من نادي بولونيا، في أول صفقة يبرمها مدربه كارلو أنشيلوتي بسوق الانتقالات الصيفية.



ووقع فيردي، الذي أحرز عشرة أهداف وساهم في تسجيل عشرة أخرى بالموسم الاخير في بولونيا، عقداً يمتد لخمسة مواسم مع نابولي، وفقاً لما ذكره النادي في بيان رسمي.



 وكان الدولي الإيطالي (25 عاماً) حصل على عرض من نابولي للانضمام لفريقه الأول في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه قرر رفضه آنذاك لإكمال الموسم مع بولونيا.



ولم يعلن نابولي عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل الإعلام الإيطالية تقول إنه دفع نحو 25 مليون يورو لبولونيا مقابل الحصول على خدمات فيردي، الذي سيحصل على راتب بقيمة مليوني يورو سنويا. 
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
2
x
15:05
4
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
2
x
18:00
0
ليتوانيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 10:10:02 PM