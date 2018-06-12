نابولي يضم سيموني فيردي

أعلن نادي نابولي رسمياً تعاقده مع الدولي الإيطالي سيموني فيردي، قادماً من نادي بولونيا، في أول صفقة يبرمها مدربه كارلو أنشيلوتي بسوق الانتقالات الصيفية.







ووقع فيردي، الذي أحرز عشرة أهداف وساهم في تسجيل عشرة أخرى بالموسم الاخير في بولونيا، عقداً يمتد لخمسة مواسم مع نابولي، وفقاً لما ذكره النادي في بيان رسمي.







وكان الدولي الإيطالي (25 عاماً) حصل على عرض من نابولي للانضمام لفريقه الأول في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكنه قرر رفضه آنذاك لإكمال الموسم مع بولونيا.







ولم يعلن نابولي عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل الإعلام الإيطالية تقول إنه دفع نحو 25 مليون يورو لبولونيا مقابل الحصول على خدمات فيردي، الذي سيحصل على راتب بقيمة مليوني يورو سنويا.