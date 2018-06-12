ماذا قال عن حكومة شريف إسماعيل؟.. رسائل "السيسي" في حفل إفطار الأسرة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم إفطار الأسرة المصرية وذلك بحضور الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المستقيل، وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية والمجلس القومي للمرأة وممثلي مختلف المحافظات وقبائل سيناء والنوبة ومطروح وأُسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وكتاب الرأي وشباب الجامعات المصرية والكليات العسكرية وممثلي الفلاحين والإعلاميين والفنانين والرياضيين وذوي الاحتياجات الخاصة ومسئولي عدد من المؤسسات الخيرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من الرسائل خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

حكومة شريف إسماعيل "اتعذبت"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن حكومة المهندس شريف إسماعيل اتعذبت الكام سنة الماضية.

وأكد الرئيس السيسي أن حكومة شريف إسماعيل أرادت إنجاز مهمة صعبة وفي نفس الوقت الناس بتشتم فيه وبتقول له مش قادر ومش كفء.

لا بد أن نتألم حتى نكون دولة

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بالنسبة له لديه تحدٍ دائما أمامه ولا يتخلى عنه.

وأكد السيسي أنه لكي تتخلص الدولة مما بها وتكون ذات شأن وقيمة يجب أن يكون الجميع على خط واحد في مواجهة التحديات الموجودة في الدولة.

وقال السيسي :" إذا كنا عاوزين نكون دولة حقيقية لابد أن نتألم وأن تكون هناك مشقة حتى نكون دولة".

وقال: لا يتصور أحد أن يحصل هذا دون هذا الكلام، مضيفا أنه لا أحد يستطيع حل المسألة دون هذا الكلام مؤكدا إننا كلنا كمصريين ندفع الثمن ومع بعض.

نقدم الكهرباء بأرخص الأسعار

وعقب الرئيس السيسي على رفع أسعار الكهرباء، قائلا: "نحن تقريبا نقدم ما يمكن تقديمه بأرخص تكلفة وأتحدى العالم كله".

حسوا معايا الحكاية

وقال السيسي: "نحن نقدم الوقود والكهرباء والسلع بأرخص الأسعار".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسرة المصرية: أريدكم تحسوا معايا بالحكاية.. لو سمحتم ما تدونيش ظهوركم.. وماتدوش ظهوركم لمصر.. أنا لم أعط ظهري لكم، ولم أؤجل الإصلاحات الاقتصادية، وما ترتب عليها من رفع الأسعار.

مسئولون عن وطن مش هنضيعه ونضيعكم معانا

كما قال الرئيس السيسي: نريد تعليم كويس وعلاج كويس يبقي لازم يكون لدينا قدرة مالية كويسة.

وأضاف السيسي دولة تعدادها 100 مليون يجب أن تكون موازنتها ضخمة ونحن مسئولون عن وطن مش هنضيعه وهنضيعكم معانا.

أطمئن الدكتور مصطفى مدبولي

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أريد أن أطمئن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجديد بكيفية سير أمور الدولة والتحديات الكبرى، حتى يعلم كيف تسير الأمور.