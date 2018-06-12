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منى عبدالغني تبكي على الهواء (فيديو)

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:45 م
منى عبدالغني تبكي على الهواء (فيديو)
منى عبد الغني
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أمنية فوزي
 
بكت الفنانة والإعلامية منى عبدالغني، على الهواء، عند حديثها عن زواج نجلتها "ريم"، قائلة: "مش بنتي دي صاحبتي وحبيبتي اللي باخد رأيها في كل حاجة".

وأوضحت "عبدالغني"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، أنهما تربطهما علاقة قوية جدًا ومختلفة عن أم وابنتها، وأنها افتقدها جدًا بعد زواجها.

وأضافت أنها كتبت أغنية حفل زفاف نجلتها، متابعة: "بتكسف أكلم بنتي بعد ما اتجوزت؛ لأنها أصبح لها خصوصية".
المزيد عن: والإعلامية منى عبدالغني شيخ الحارة التوك شو اخبار مصر
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