قلاش: قانون تنظيم الصحافة تم طبخه في الظلام ومواده "كارثية"

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، به مواد كارثية لا تُعد ولا تُحصى، مؤكدًا أنه تم طبخه "في الظلام"، على مدار عام، وبعيدًا عن كل المؤسسات والجهات المعنية.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بمجرد الاطلاع على المواد 5 و10 و19 و29، يتم التاكد من أن المهنة ستتحول إلى ذكرى، وإبداء الرأي سيُصبِح كابوس، موضحًا أن مشروع القانون لو تم تمريره، لن يصبح هناك وجود للصحافة أو المؤسسات.



وتابع: تم تهميش أصحاب المصلحة، وأصبحت مؤسسات الرأي وبقايا معامل القوة الناعمة مجرد سلع ومشروعات، يكفي أن تعرف أننا سنترحم على ما كنا نسخر منه و نسميه "ديقراطية الهوامش"، فهذه الهوامش يُطاح بها في هذا المشروع، و أصبح استمرارها أقصى أمانينا.