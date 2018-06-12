ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قلاش: قانون تنظيم الصحافة تم طبخه في الظلام ومواده "كارثية"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:41 م
قلاش: قانون تنظيم الصحافة تم طبخه في الظلام ومواده كارثية
يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق
طباعة
ميسون أبو الحسن
 

قال الكاتب الصحفي يحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، به مواد كارثية لا تُعد ولا تُحصى، مؤكدًا أنه تم طبخه "في الظلام"، على مدار عام، وبعيدًا عن كل المؤسسات والجهات المعنية.

 

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه بمجرد الاطلاع على المواد 5 و10 و19 و29، يتم التاكد من أن المهنة ستتحول إلى ذكرى، وإبداء الرأي سيُصبِح كابوس، موضحًا أن مشروع القانون لو تم تمريره، لن يصبح هناك وجود للصحافة أو المؤسسات.


وتابع: تم تهميش أصحاب المصلحة، وأصبحت مؤسسات الرأي وبقايا معامل القوة الناعمة مجرد سلع ومشروعات، يكفي أن تعرف أننا سنترحم على ما كنا نسخر منه و نسميه "ديقراطية الهوامش"، فهذه الهوامش يُطاح بها في هذا المشروع، و أصبح استمرارها أقصى أمانينا.

المزيد عن: يحيى قلاش قلاش قانون تنظيم الصحافة والإعلام قانون تنظيم الصحافة قانون تنظيم الإعلام تعديلات قانون الصحافة اخبار مصر أخبار الفجر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
2
x
15:05
4
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
2
x
18:00
0
ليتوانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 10:10:02 PM