بلجيكا والكاميرون والسنغال أبطال أكبر مفاجآت المباريات الافتتاحية في تاريخ المونديال





يترقب عشاق كرة القدم المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 والتي ستجمع منتخبي روسيا "المستضيف" مع منتخب السعودية، في الخامسة مساء الخميس الموافق 14 يونيو الجاري، وذلك بعدما أوقعتهما القرعة ضمن المجموعة الأولي للبطولة بجانب منتخبي (مصر وأوروجواي).





ويتطلع المنتخب السعودي لتحقيق المفاجأة وإسقاط صاحب الأرض والجمهور لأول مرة في إفتتاح كأس العالم، حيث لم يسبق وخسر "المُستضيف" في المباراة الافتتاحية للمونديال منذ انطلاق البطولة عام 1930، وشارك المنظم 9 مرات سابقة في افتتاح البطولة فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات.





وشهدت المباريات الافتتاحية عبر تاريخ بطولة كأس العالم عدة مفاجآت، أبرزها فوز منتخب بلجيكا علي منتخب الأرجنتين المُدجج بالنجوم وقتها بهدف دون رد في افتتاح مونديال (أسبانيا 1982)، وكذلك فوز المنتخب الكاميروني علي نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف في إفتتاح مونديال (إيطاليا 1990)، وكان الأخير مرشحًا بقوة لحصد اللقب العالمي غير أنه خسر في النهائي أمام المنتخب الألماني.





ومن مفاجآت مباريات الافتتاح لبطولة كأس العالم أيضًا فوز منتخب السنغال علي نظيره الفرنسي في إفتتاح مونديال (كوريا/اليابان 2002).





يا تري هل يُضيف المنتخب السعودي مفاجأة جديدة لتاريخ المباريات الإفتتاحية لبطولة كأس العالم ويحقق الفوز علي منتخب روسيا في افتتاح مونديال 2018، أم يستغل المنتخب الروسي عاملي الأرض والجمهور لاصطياد منتخب الصقور؟.