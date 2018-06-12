السعداء والتعساء بتولي كارتيرون القيادة الفنية للأهلي (تقرير)





أعلن النادي الأهلي تعاقده رسميا مع الفرنسي باتريس كالتيرون لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، خلفا لحسام البدري، وذلك بعقد يمتد لموسمين.





وبكل تأكيد فهناك مجموعة من اللاعبين التي حصلت على فرصة كاملة مع المدرب السابق حسام البدري، والبعض الأخر لم يحصل على فرصته ورأى أنه كان مظلوما خلال ولاية المدرب السابق للفريق الأحمر.





ويستعرض الفجر الرياضي في هذا التقرير اللاعبين السعداء بقدوم المدرب الفرنسي كالتيرون، والتعيس بتعاقد الأهلي معه :-





- السعداء





أحمد حمودي

سيكون أحمد حمدي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر السعداء بالتعاقد مع الفرنسي كالتيرون لتدريب الفريق الأحمر، حيث لم يحصل اللاعب على فرصته كاملة مع البدري، وكان خارج الحسابات في الكثير من المباريات.





شريف إكرامي

لم يشارك إكرامي مع الأهلي هذا الموسم إلا في 7 مباريات فقط، وترك مكانه في حماية عرين الأهلي إلى زميله محمد الشناوي، ليعيد الحارس حساباته في الرحيل عن القلعة الحمراء وربما يقرر البقاء في حالة منح الفرصة له مرة أخرى مع كالتيرون.





إسلام محارب

أفضل بديل في مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي، وعلى الرغم من إثبات محارب قدراته في الدقائق التي يشارك فيها مع الأهلي، إلا أن البدري يضعه على دكة البدلاء كورقة رابحة ولم يستعين به كأساسي إلا في القليل من المباريات.





هشام محمد

انضم هشام محمد إلى الأهلي في الصيف الماضي بعدما ظهر بمستوى مميز مع مصر المقاصة، لكنه لم يشارك مع الأهلي في الكثير من المباريات وخرج من حسابات البدري، على الرغم من أنه هو من طلب التعاقد معه.

وينتظر لاعب الوسط قدوم كالتيرون بفارغ الصبر لمعرفة مصيره، هل سيحجز مكان أساسي في التشكيل ويبقى في الأهلي، أو يعاوده التفكير في الرحيل.





محمد شريف

تعاقد الأهلي مع شريف في فترة الانتقالات الشتوية الماضية من وادي دجلة، لكن البدري أخرج اللاعب من حساباته تماما، وعاد للظهور مع رحيل البدري في مباراة المصري التي قادها أحمد أيوب وظهر بمستوى مميز للغاية.





صلاح محسن

أغلى لاعب ينضم لناد في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث انضم للأهلي قادما من إنبي بقيمة 38 مليون جنيه، لكنه لم يشارك مع الأهلي بصفة أساسية ووضعه البدري على مقاعد البدلاء في معظم المباريات، وينتظر اللاعب قدوم كارتيرون للمشاركة أساسيا مع الفريق الأحمر.





باسم علي

على الرغم من سوء التوفيق الذي يلازم الظهير الأيمن للأهلي وكثرة تعرضه للإصابة إلا أنه لم ينجح عندما كان جاهزا في حجز مكان أساسي في تشكيل الفريق، وفضل عليه البدري الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني.





أحمد حمدي

الموهبة الشابة والذي تلقى أكثر من إشادة من قبل الجميع خارج وداخل النادي الأهلي إلا أنه لم يشارك بصفة أساسية مع الفريق في الموسم، ولم يظهر إلا في القليل من المباريات.

وسيكون حمدي بانتظار قدوم كالتيرون لمعرفة مصيره، في ظل تلقي اللاعب أكثر من عرض خارجي.





أكرم توفيق

لم يحصل لاعب الوسط على فرصته مع حسام البدري على مدار موسمين، وعلى الرغم من ظهوره بشكل جيد في المباريات الودية التي يشارك فيها إلا أن البدري يفضل الاعتماد على الثنائ عمرو السولية وحسام عاشور ويخرج توفيق من حساباته تماما في المباريات.









- التعساء





محمد الشناوي

سيكون محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر التعساء بقدوم كالتيرون بعدما حصل على فرصة اللعب بشكل أساسي بدلا من شريف إكرامي، حيث يخشى العودة مرة أخرى لدكة البدلاء وتفضيل إكرامي عليه.





أيمن أشرف

أكثر اللاعبين قلقا من التعاقد مع كالتيرون بعدما اعتمد عليه البدري في قلب دفاع الأهلي في حالة إصابة أي لاعب وظهر بشكل مميز للغاية، لكن قد يعود لمركز الظهير الأيسر مع كالتيرون وسيجد صعوبة في ظل وجود التونسي علي معلول.





وليد أزارو

هداف مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي برصيد 18 هدف وعلى الرغم من تألقه وظهوره بشكل قوي مع الفريق الأحمر تحت قيادة البدري إلا أنه تعرض لانتقادات كثيرة في بداية مشواره لإهداره الكثير من الفرص، لكن البدري أصر عليه في المباريات حتى أثبت أنه مهاجم قوي.

ويخشى أزارو على مكانه في التشكيل الأساسي للأهلي مع كالتيرون في ظل وجود مروان محسن وصلاح محسن.





كريم نيدفيد

الفتى المدلل لحسام البدري، والذي تلقى العديد من الانتقادات إلا أن البدري الوحيد في مصر لم يلتفت إلى هذه الانتقادات التي توجه للاعب وكان يضمه في معظم قائمة الفريق للمباريات ويشارك فيها.

وسيكون نيدفيد أكثر التعساء بقدوم كالتيرون لأنه لم يحظى بثقته خلال تواجده على رأس القيادة الفنية لوادي دجلة.