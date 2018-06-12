تعرف على قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد بعد اجتماع اليوم

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس هشام نصر، وغاب عن الاجتماع محمود العدل وعمرو فتحي عضوا المجلس لظروف خاصة.





وأعلن خالد العوضي نائب رئيس مجلس الإدارة والمتحدث الرسمي القرارات التي اعتمدها المجلس:





أولا: تعيين حسين زكي وهاني الفخراني بمنصب المدرب المساعد بالمنتخبات القومية.





ثانيا: الموافقة علاج ملك شاهين لاعبة منتخب مواليد ٩٨ ونادي الشمس.





ثالثا: صرف الدفعة الثالثة من مستحقات الحكام عن الموسم المنقضي ٢٠١٧/٢٠١٨، وبذلك يتبقى لهم دفعة واحدة من مستحقاتهم المالية.