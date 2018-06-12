توفيق عكاشة: "لازم اطلع واتكلم لأن مصر تتعرض لحرب ضروس"
الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:29 م
أمنية فوزي
وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة نارية لمنتقديه، قائلًا: "الناس كانت بتقول عليا أهبل ومجنون وبنتسلى وماكنتش بزعل، ولما يكون حد عنده علم وبيخاطب ناس معندهاش علم بيتصوروا إنه مجنون وأهبل وعبيط إلى أن تثبت لهم الأيام".
واستكمل "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء،: "إنتم إللي كنتم تعانون من الجهل الكبير، وأنا لازم أطلع وأتكلم لأن مصر تتعرض لحرب ضروس تغيرت ملامحها".
وأوضح أن البعض تصور أن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم أنه الحرب التي كانت تمر بها مصر، ولكن الحقيقة أن الحرب تطورت بعدها.
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