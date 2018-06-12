توفيق عكاشة: "لازم اطلع واتكلم لأن مصر تتعرض لحرب ضروس"

وجه الإعلامي توفيق عكاشة، رسالة نارية لمنتقديه، قائلًا: "الناس كانت بتقول عليا أهبل ومجنون وبنتسلى وماكنتش بزعل، ولما يكون حد عنده علم وبيخاطب ناس معندهاش علم بيتصوروا إنه مجنون وأهبل وعبيط إلى أن تثبت لهم الأيام".





واستكمل "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء،: "إنتم إللي كنتم تعانون من الجهل الكبير، وأنا لازم أطلع وأتكلم لأن مصر تتعرض لحرب ضروس تغيرت ملامحها".



