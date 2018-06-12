السيسي يشرح الوضع الاقتصادي وخطة الدولة بحفل إفطار الأسرة المصرية (صور)





حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إفطار الأسرة المصرية، والذي شارك فيه مختلف الفئات من كبار رجال الدولة والإعلامين ورؤساء الأحزاب وأبطال مصر من الرياضيين وشيوخ القبائل المصرية ومجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة.





وقد قام الرئيس خلال الإفطار بإلقاء كلمة شرح من خلالها الوضع الاقتصادي الحالي وخطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم ليصل إلى مستحقيه الحقيقيين.





كما استعرض الرئيس التحديات التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، وخطة الدولة لمواجهتها.





وفي الختام قدم السيسي التهنئة إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.