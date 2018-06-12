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الدنيا صيام.. 6 نصائح هامة لتجنب التشنجات العضلية في رمضان

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:27 م
الدنيا صيام.. 6 نصائح هامة لتجنب التشنجات العضلية في رمضان
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مي محمود
 


يشهد شهر رمضان الكريم تخلي العديد من الصائمين عن تناول عددًا من المواد الغذائية والمشروبات الغنية معادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم بشكل كافي، مما يتسبب في حدوث تشنجات عضلية لهم في شهر رمضان، التي تحدث بشكل غير إرادي ومؤلم وعابر.

وهناك عدة نصائح هامة يمكن الإعتماد عليها لمقاومة التشنجات العضلية في شهر رمضان وخاصة العشر الأواخر منه.

- يمكن علاج التشنجات عن طريق تناول التمر والموز الغنيين بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وكذلك تناول الحليب ومشتقاته الغنية بالكالسيوم.

- ينصح بالمواظبة على حصول الجسم على فيتامين "د"، للحفاظ على استرخاء العضلات، ويمكن يحدث ذلك من خلال التعرض للشمس وكذلك عن طريق تناول البيض.

- شرب كمية كافية من الماء وكمية الماء المطلوبة للشخص الواحد تختلف باختلاف "العمر والجنس ووزن الجسم، حالة الطقس، الطعام ، الوضع الصحي والدواء الذي يتناوله".

- التوازن في كمية السوائل التي يتم تناولها، خاصة للأفراد التي يمارسون الرياضة والتمارين الرياضية بشكل خاص، وذلك قبل وأثناء وبعد التمارين.

- يمكن الوقاية من التشنجات الرياضية أثناء النوم عن طريق إطالة ومط العضلة المصابة قبل النوم.

- المواظبة على تمارين إطالة العضلات قبل وبعد النشاط العضلي لتخفيف الإصابة بالتشنج.

- إجراء تحاليل لمعرفة الفيتامينات التي تنقص الجسم من خلال طبيب مختص.

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