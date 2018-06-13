بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " بالحجم العائلي " أون لاين على اليوتيوب





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"بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، وتدور الأحداث حول ‎السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.











