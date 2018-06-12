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بولندا تسحق ليتوانيا في البروفة الأخيرة قبل المونديال

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:25 م
بولندا تسحق ليتوانيا في البروفة الأخيرة قبل المونديال
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وكالات
 

وجه المنتخب البولندي لكرة القدم انذاراً لخصومه في كأس العالم روسيا 2018، بفوزه الكبير على ضيفه الليتواني 4-صفر الثلاثاء على الملعب الوطني في وارسو في مباراة دولية ودية اعدادية للنهائيات.


وفرض مهاجم بايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 19 و33، وأضاف مهاجم سمبدوريا الإيطالي دافيد كوفناسكي الثالث (70) ولاعب وسط فولفسبورغ الألماني ياكوب بلاشيكوفسكي الرابع (82 من ركلة جزاء).

وهو الفوز الودي الثاني لبولندا من أصل أربع مباريات خاضتها منذ بداية العام (مقابل تعادل وهزيمة)، آخرها قبل الثلاثاء امام تشيلي عندما تعادلت معها 2-2 في الثامن من حزيران/يونيو الحالي.
وأوقعت القرعة بولندا في المجموعة الثامنة مع السنغال وكولومبيا واليابان.




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