تعرف على استعدادات الدولة لاحتفالات عيد الفطر المبارك

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، وقبيل بدء الاحتفال تضع الدولة خطتها المحكمة لتأمين الاحتفالات في كافة الأماكن التي تشهد تجمعات خلال عيد الفطر.

وقبل الاحتفال بعيد الفطر ترصد "الفجر" استعدادات الدولة للاحتفال بعيد الفطر المبارك.

الصحة ترفع حالة الاستعداد للدرجة القصوى

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، رفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى بجميع مستشفيات الجمهورية، وإلغاء الإجازات للفريق الطبى، بالإضافة إلى زيادة أرصدة أدوية الطوارئ بالمستشفيات، وتوفير أكياس الدم من مختلف الفصائل، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ على مدار الساعة بديوان الوزارة.

وأشار وزير الصحة والسكان،خلال مراجعة خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك إلى أن الخطة تشمل الدفع بـ 2480 سيارة إسعاف مجهزة يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لنشات إسعاف نهرى، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع المستشفيات، ومراجعة أرصدة أدوية الطوارئ وبنوك الدم، وانعقاد غرفة الازمات والطوارئ على مدار الساعة.

غرفة عمليات لتلقي شكاوى التحرش

أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس سوف يخصص غرفة عمليات تعمل خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام العيد والتدخل السريع.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.





وأشارت مرسى إلى أن محاميو مكتب شكاوى المرأة سوف يتولون النزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الإتجاه لرفع دعاوى قضائية .

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة الى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب، والبريد الإلكتروني [email protected]

رفع درجات استعداد عمال النظافة

وأعلن اللواء محسن مأمون، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة عن الاستعدادات الخاصة بالهيئة لاستقبال عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه تم رفع درجات استعداد عمال النظافة والحدائق وإيقاف الإجازات واستمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميًا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة فى تصريحات صحفية، أنه تم مراجعة نظافة ساحات الصلاة بالقاهرة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف بالقاهرة وحول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها، كما تم مراجعة نظافة جميع المحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس وخطوط المترو والمناطق الأثرية.

وأشار مأمون إلى أنه تم تشكيل "مجموعة طوارئ الإنقاذ المركزى" لمجابهة أى أزمات أو كوارث قد تحدث، لافتا إلى أنه سيتم تركيز أعمال النظافة ورفع التراكمات من المحاور المؤدية للمقابر وداخل المقابر استعداداً لزيارة المواطنين للمقابر .