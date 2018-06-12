"السيسي" يطالب الشعب المصري بالوقوف على خط واحد لمواجهة التحديات

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، جميع أفراد الشعب المصري بكل أطيافه وفئاته إلى الوقوف على خط واحد لمواجهة التحديات والمصاعب الاقتصادية التي تمر بها الدولة المصرية قائلا: "كل هذه التحديات والمصاعب تصبح أمرًا سهلا في حالة تحمل المصريين هذه الظروف التي تمر بها الدولة المصرية".



قال الرئيس السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء اليوم الثلاثاء: "أنتهز هذه الفرصة لأتحدث للأسرة المصرية بكل مكوناتها ولكل فئات الشعب المصري وأقول إننا لكي نكون دولة حقيقية ومتقدمة علينا أن نتألم، فليس هناك من سبيل لكي نحقق ما نصبو إليه من آمال وتطلعات طموحة إلا العمل الجاد".



أضاف الرئيس أن كل من يقول غير ذلك عليه أن يأتي ليقف مكانه ليقل لنا ماذا نفعل لكي نحل هذه المشكلات التي نمر بها، مؤكدًا مجددًا أن علينا أن ندفع معًا الثمن.



تناول الرئيس ما تتحمله الميزانية العامة للدولة من أعباء لتقدم الدعم للمواطنين ومحدودي الدخل بوجه خاصة، موضحا أنه لا يمكن أن تكون هناك شركة في العالم بأقل من سعر التكلفة فمثل هذه الشركات سيكون مصيرها الخسارة الفادحة.



أوضح الرئيس أن الدولة تقدم مختلف أنواع الدعم من خبر ووقود أو غاز أو كهرباء، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تتحمل سنويا 332 مليار جنيه كدعم سنوي بخلاف ما تتحمله من أجور للعاملين بالدولة موضحا أن هذه الدعم هو عبارة عن الفرق بين التكلفة والسعر الذي يدفعه المواطن.



وطالب الرئيس المواطنين بأن يكون لديهم إدراك بالموقف الذي تمر به الدولة والذي يستشعره الرئيس شخصيا حيث أنه تعهد بأن يتحمل المسؤولية وألا يؤجل القرارات الصعبة اللازمة للإصلاح الاقتصادي للأجيال التالية.