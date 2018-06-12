ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توفيق عكاشة يكشف سر عدم ظهور حياة الدرديري معه في برنامجه الجديد

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:23 م
توفيق عكاشة يكشف سر عدم ظهور حياة الدرديري معه في برنامجه الجديد
توفيق عكاشة
طباعة
أمنية فوزي
 

كشف الإعلامي توفيق عكاشة، سبب عدم ظهور الإعلامية حياة الدرديري معه، موضحًا أن نجلتها طالبة في الثانوية العامة، وتتابع معها الامتحانات في هذا الوقت.

وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء، أن "الدرديري" اعتذرت حتى تكون بجانب ابنتها.

وتابع: "الوقت الذي تحتاجه مصر فيها هو وقت عصيب، ولكنها في وقت عصيب أكثر وهو وقت تحديد مصير لابنتها".
المزيد عن: حياة الدرديري توفيق عكاشة العاصمة اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
2
x
15:05
4
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
2
x
18:00
0
ليتوانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 10:10:10 PM