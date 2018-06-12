توفيق عكاشة يكشف سر عدم ظهور حياة الدرديري معه في برنامجه الجديد



كشف الإعلامي توفيق عكاشة، سبب عدم ظهور الإعلامية حياة الدرديري معه، موضحًا أن نجلتها طالبة في الثانوية العامة، وتتابع معها الامتحانات في هذا الوقت.



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديم برنامج "مصر اليوم"، المذاع عبر فضائية "العاصمة" مساء الثلاثاء، أن "الدرديري" اعتذرت حتى تكون بجانب ابنتها.



وتابع: "الوقت الذي تحتاجه مصر فيها هو وقت عصيب، ولكنها في وقت عصيب أكثر وهو وقت تحديد مصير لابنتها".

