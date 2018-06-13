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بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " سك على إخواتك " أون لاين على اليوتيوب

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 03:29 ص
بث مباشر .. مشاهدة مسلسل سك على إخواتك أون لاين على اليوتيوب
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بث مباشر .. مشاهدة مسلسل " سك على إخواتك " أون لاين على اليوتيوب

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "سك على إخواتك" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

"سك على إخواتك" بطولة علي ربيع، هنا الزاهد، سلوى خطاب، كريم عفيفي، وتدور الأحداث حول شاب بسيط ريفي، تهبط عليه ثروة من السماء، حيث يرث فجأة ثروة ضخمة، ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعرف عليهن من قبل، فيضطر أن يُقيم مع عائلته الثرية الجديدة، مما يوقعه في العديد من المفارقات الكوميدية الطريفة.


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