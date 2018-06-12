مقدونيا تغير إسمها إلى مقدونيا الشمالية

غيرت جمهورية مقدونيا اسمها الدستور إلى مقدونيا الشمالية، وفقاً لما أعلن رئيس الوزراء زوران زائيف، عن قراره التاريخى فى خطاب تليفزيونى.

وأضاف زائيف، أنّه يجب توقيع الاتفاق بين الحكومة اليونانية والمقدونية بعد أن يتم التصديق عليه فى البرلمان، كما أكدّ أنه سيتم تعديل الدستور المقدونى أيضاً.





وفى وقت سابق، أفاد مصدر حكومي يونانى، بأن رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، ورئيس وزراء مقدونيا، زوران زائيف، توصّلا إلى اتفاق بشأن الإسم الدستوري لمقدونيا، الذي يمهد الطريق لعضوية مقدونيا بالاتحاد الأوروبى وحلف الناتو.

وادعت أثينا تغيير اسم الجمهورية المجاورة بزعم إمكانية ​الخلط بينه وبين منطقة مقدونيا اليونانية وحظرت دخول سكوبيه إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي.