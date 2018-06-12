نائب إيراني: زمام الحكومة خرجت من يد روحاني

شن نائب إيراني، اليوم الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على الرئيس حسن روحاني وحكومته، معتبرًا أن “زمام الحكومة خرجت من يد روحاني”.





وقال النائب عن مدينة قم، وسط إيران، والقيادي البارز في التيار المتشدد، مجتبى ذو النور، في جلسة البرلمان الإيراني التي عقدت عصر اليوم: إن “زمام الحكومة خرجت من يد الرئيس روحاني، وإن هذا الشخص لن يغفر الله خطاياه حتى لو أحيا ليلة القدر بشكل كامل”.





ووصف ذو النور أداء حكومة روحاني وباقي المؤسسات التابعة للسلطات الثلاث بـ”السيىء”، منوهًا إلى أن “الأداء السيىء أثار فزع الشعب وجعله يخرج للشوارع للمطالبة بالعيش الكريم والقضاء على البطالة”.





وتساءل النائب ذو النور مخاطبًا روحاني: “ما هو نوع العمل الذي لديك للتعامل مع الفقر والفساد والتمييز؟”.





وأكد أن “على الرئيس روحاني مراجعة أداء حكومته؛ لأن الأمور خرجت من تحت سيطرته”، محذّرًا من أن وضع سوق السيارات، والعملة المحلية، والعملات الأجنبية، والتهريب والركود، وبقاء العقوبات وتصعيدها، يضع الكثير من الضغط على الناس”.





وتعاني إيران من أزمات حادة أبرزها الأوضاع الاقتصادية، حيث تنتشر البطالة بين الشباب والخريجين الجامعيين إضافة إلى إفلاس الشركات الصناعية وتسريح العاملين، كما تواجه بعض الشركات صعوبة في تأمين رواتب العاملين لديها.





وتشهد مدن مختلفة من البلاد بين الحين والآخر احتجاجات ضد النظام؛ بسبب تجاهله لأوضاع الشعب الاقتصادية.