تعليق منى عبدالغني على مقاطعة مفيدة شيحة لها في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، لـ الفنانة والإعلامية منى عبدالغني،: "قالوا عنك إنك مستحملة مقاطعات مفيدة شيحة في برنامج الستات مايعرفوش يكدبوا في معظم الحلقات علشان ماتقعديش في البيت، بترضي على نفسك ماتاخديش مساحتك".



وعلقت "عبدالغني"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء، مؤكدة أنها لا تتضايق من هذه المقاطعات، ولا تنتبه إلى هذه الجزئية من الأساس.





وأوضحت أنها طبيعتها كفنانة أنها تتحدث على حسب السؤال وبإجابات قصيرة، وأنها تقدم هذا البرنامج كنوع من الاختلاف بين مقدمي البرنامج، مستكملة: "أنا فنانة وضيفة مستمرة في البرنامج، ولا أرقى لمهنة الإعلامي ويوجد الأكثرة خبرة مني".

