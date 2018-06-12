أسعار فوانيس رمضان اليوم الثلاثاء 12ـ6ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية





كما بلغ سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 80 جنيها، بينما سجل سعر الوسط منه 130 جنيها، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 170 جنيها، كما تراوحت أسعار عروسة بوجي وطمطم ما بين 80 جنيها للعروسة صغيرة الحجم إلى 120 جنيها للعروسة كبيرة الحجم.

شهدت أسواق بيع فوانيس رمضان، اليوم الثلاثاء، بمحافظة الإسماعيلية، استقرارًا في الأسعار حيث سجل سعر الفانوس ما بين 35 جنيها إلى80 جنيها.