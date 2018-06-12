بيتانا حكما لمواجهة روسيا والسعودية في افتتاح المونديال

ويمكن أن يكون بيتانا اول حكم يلجأ إلى تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم "في أيه آر" في تاريخ العرس العالمي.





وسيساعد بيتانا في مهامه مواطناه خوان بابلو بيلاتي وهرنان ميدانا، فيما عهدت مهمة حكم الفيديو المساعد للايطالي ماسيميليانو إراتي.





وستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") للمرة الاولى في كأس العالم، ويمكن استخدامها في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة او في حال وقوع خطأ بالنسبة الى هوية لاعب تم انذاره أو طرده.

وبات بيتانا ثاني حكم أرجنتيني يشارك في نسختين للمونديال (شارك عام 2014 في البرازيل)، بعد انخل نوربرتو كويريتسا (مونديالي 1970 و1978).

