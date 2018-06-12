بلاتينوم يحصد الميدالية البرونزية ببطولة سان بطرسبورج الدولية للفروسية

فاز نادي بلاتينوم للفروسية بالميدالية البرونزية للفرق في بطولة سان بطرسبورج الدولية للفروسية، التي أقيمت في روسيا أوائل هذا الشهر.

يأتي حصول الفريق المصري على تلك الجائزة الرفيعة بعد مشاركته في بطولة جرش الدولية لصداقة الأندية العالمية لفروسية القفز تحت رعاية الأميرة علياء بنت الحسين- رئيس اتحاد الفروسية الملكي في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث حصد اللاعب زياد طارق حميدة المركز الأول للفردي، بينما جاء فريق بلاتينوم في المركز الثالث في منافسات الفرق.

وتعليقاً على تلك النتائج المتميزة، قال المهندس أحمد صبور العضو المنتدب لشركة الأهلي للتنمية العقارية، والمالك لنادى بلاتينيوم: "نفخر بما حققه فريق بلاتينوم للفروسية من هذه النتائج المتميزة في واحدة من أعرق وأقدم الرياضات في العالم".

وتابع: "إنّ نادي بلاتينوم الرياضي الاجتماعي يُجسد رؤية شركة الأهلي للتنمية العقارية في إقامة مركز رياضي متميز في قلب القاهرة الجديدة، انطلاقاً من سعيها لتلبية احتياجات عملائها وسكان القاهرة الجديدة للحياة بشكل صحي والاهتمام بلياقتهم البدنية. ويأتي نجاح نادي بلاتينوم للفروسية في هاتين البطولتين ليكلل جهود النادي وليؤكد أنّ النادي هو نادي بطولات منذ اليوم الأول" .

تجدر الإشارة إلى أنّ نادي بلاتينوم الرياضي سيستضيف البطولة الدولية للفروسية في أكتوبر القادم، ومن المتوقع أن تصبح أكبر هذه البطولات وأكثرها مشاركة على المستوى العالمي.

ويضم نادي بلاتينوم الرياضي مركز للفروسية من أنجح المراكز في مصر، ويضم 84 اسطبل للخيول وأرض مضمار لإقامة البطولات الدولية والمحلية في رياضـة القفـز والترويض، ومُدرّجات تتسـع لـ 1500 متفـرّج، بالإضافة إلى مدرسة تدريب للإطفال (Pony Club).