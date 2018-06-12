أمين الفتوي يوضح حكم الاستماع للأغاني أثناء الصيام (فيديو)

تسأل متصل يُدعى رجب، من الفيوم، عن أن زوجته تستمع لإذاعة القرآن الكريم من الفجر وحتى الظهر، ثم تغير المحطة لمحطات أغاني أو برامج خفيفة أثناء الصيام وهي تقوم بأعمال المنزل فهل عليها وزر؟.



وعقب الدكتور خالد عمران، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "في حب الرسول" على فضائية "صدي البلد"، اليوم الثلاثاء، أن بعض السيدات يحتجن لشئ لتسليتهن أثناء القيام بواجباتهن المنزلية وليس هناك شئ في ذلك.

