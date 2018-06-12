ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 12ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 08:00 م
أسعار البقوليات اليوم الثلاثاء 12ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار البقوليات
طباعة
هشام إسماعيل
 
رصدت "الفجر" في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، أسعار البقوليات، والتوابل، والأعشاب، في محال العطارة بجميع أسواق المحافظة، والتي شهدت استقرارًا.

حيث سجل متوسط سعر كيلو الكركدية 60 جنيهًا والينسون 50 جنيهًا، والكراوية 40 جنيهًا والحلبة 12 جنيهًا، والتوابل سجل سعر كيلو الشطة الحارة 30 جنيهًا، والشطة الباردة 20 جنيهًا، والكمون 80 جنيهًا، والفلفل الأسود 150 جنيهًا، والكزبرة 25 جنيهًا.

كما بلغ كيلو العدس الأصفر 20 جنيهًا، والعدس الأسود من 18 إلي 20 جنيهًا، والفاصوليا البلدي 26 جنيهًا للكيلو، والفول البلدي 8 جنيهات، والفول المدشوش 8 جنيهات، والفول الإنجليزي 7 جنيهات ونصف، والأرز الفاخر 7 جنيهات، والمكرونة 7 جنيهات، واللوبيا 28 جنيهًا.
المزيد عن: التوابل البقوليات الاعشاب الاسماعيلية أسعار البقوليات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
2
x
15:05
4
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
2
x
18:00
0
ليتوانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 8:30:01 PM