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أسعار المكسرات اليوم الثلاثاء 12ـ6ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:59 م
أسعار المكسرات اليوم الثلاثاء 12ـ6ـ2018 بمحافظة الإسماعيلية
ياميش - ارشيفية
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسعار ياميش رمضان في محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، استقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر كيلو البندق 200 جنيه، كيلو البندق المحمص 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز الني 240 جنيهًا، سعر كيلو اللوز المحمص 320 جنيهًا.

كما سعر كيلو عين الجمل بلغ 320 جنيهًا، سعر كيلو الكاجو 360 جنيهًا، سعر كيلو الفستق المحمص 340 جنيهًا، سعر كليو الفستق المقشر النيء 500 جنيه، سعر كيلو المكسرات المشكل بلغ 315 جنيهًا.
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