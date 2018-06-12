"الفجر" ترصد أعمال تطوير "كورنيش مطروح".. والمواطنون يعبرون عن سعادتهم (صور)

رصدت عدسة "الفجر" أعمال تطوير كورنيش مطروح مع تغيير البلدورات واستبدالها بأخرى مضيئة، وتغيير الأرصفة بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع طبيعة المحافظة، مع إلزام جميع أصحاب المحال التجارية في الشارع بعدم التعدي على الرصيف ونظافته مع التناسق الشكلي والجمالي لجميع المحال التجارية بالشارع ورفع كفاءة واجهاتها بالشكل الذي يليق بطبيعة المحافظة وكمدخل ومزار رئيسي بمدينة مرسى مطروح، وسط حالة من السعادة والبهجة بين المواطنين.





و قال اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، إن أعمال تطوير البنية التحتية والشوارع والميادين وكورنيش مطروح، بلغت 93.5 مليون جنيه لاستعدادات المحافظة للصيف، نظرا للمشروعات الجارية وإعادة الشيء لأصله وضمان ظهور المحافظة في أبهى صورها خلال موسم الصيف.





وقال أبوزيد، في تصريحات صحفية اليوم: "حرصنا على رصف الشوارع بطبقة أسفلتية بدلا من ترقيع الشوارع وتم تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه، وتخصيص 1.2 مليون جنيه لتخطيط الشوارع بعد الانتهاء من الرصف، وتخصيص 7 ملايين جنيه لأعمال التجميل بالشوارع والميادين، و10 ملايين لتطوير شارع الإسكندرية، فضلا عن دعم دعم قطاع المرور بمبلغ 3.8 مليون جنيه لتركيب لافتات تحذيرية وأسهم مضيئة ومحددات طرق وعلامات إرشادية وشاشات للتوعية".





وأكد تخصيص 1.2 مليون جنيه لأعمال التجميل لكورنيش المدينة، حيث تم تطويره بالكامل مع تغيير البلدورات واستبدالها بأخرى مضيئة، بالإضافة إلى تغيير الأرصفة بالشكل الجمالي الذي يتناسب مع طبيعة المحافظة، مع إلزام جميع أصحاب المحال التجارية في الشارع بعدم التعدي على الرصيف ونظافته مع التناسق الشكلي والجمالي لجميع المحال التجارية بالشارع ورفع كفاءة واجهاتها بالشكل الذي يليق بطبيعة المحافظة وكمدخل ومزار رئيسي بمدينة مرسى مطروح.