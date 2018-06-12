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غدا.. وضع حجر الأساس لمصنع الرمال السوداء بـ"كفر الشيخ" بحضور السفير الاسترالي

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 07:53 م
غدا.. وضع حجر الأساس لمصنع الرمال السوداء بـكفر الشيخ بحضور السفير الاسترالي
محافظة كفر الشيخ
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سمر بسيونى
 
أعلنت محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء السيد نصر، محافظ الإقليم، وضع حجر الاساس، لمصنع الرمال السوداء بمنطقة ملاحة منيسى ببلطيم، غدًا الأربعاء، بحضور اللواء أركان حرب عز الدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمشروع الرمال السوداء، وبحضور السفير الاسترالى فى القاهرة، وعددًا من قيادات القوات المسلحة والقيادات التنفيذية.

ويُقام المصنع على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والذى يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة.

وتم ردم وتسوية أرض المصنع والتي تنخفض بعمق 1.85 متر تحت مستوى سطح الطريق الدولي، بكمية بلغت 600 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل. 

وكانت الشركة المصرية للرمال السوداء وقعت عقدًا لتوريد معدت لمصنع فصل الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ، مع شركة "مينرال الأسترالية"، وذلك باحد فنادق القاهرة منتصف الشهر الماضي.
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